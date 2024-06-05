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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 08:00

По Мурманской области без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы 5 июня на севере области +13+18°.

Сегодня, 5 июня, будет облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди, грозы, днём без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°, местами до +23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

5 и 6 июня в районе Мурманска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья. В настоящий момент уровни воды на реках понижаются с интенсивность 3-23 см в сутки, на реках Ена, Варзуга, Поной (с.Краснощелье) повысился на 2-5 см.

По состоянию на 4 июня на Серебрянском водохранилище сохраняется ледостав, на Умб-озере, Имандре (Хибины) – наблюдается дрейф льда, остальные озёра и водохранилища очистились ото льда.

4 июня температура воды на реках Мурманской области составляла 2-15°С, на озёрах и водохранилищах 4-16°С.

Выход на лёд опасен!

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