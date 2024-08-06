Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 08:00
По Мурманской области будет малооблачно. Без осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии антициклона в Баренцевом море. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.
Сегодня, 6 августа, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10°, на востоке области +2+7°, днём +19+24°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
6-9 августа в Ловозерском районе Мурманской области и в Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20941 рубль-PRO Валюту (16+)Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года