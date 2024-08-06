По Мурманской области будет малооблачно. Без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии антициклона в Баренцевом море. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.

Сегодня, 6 августа, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10°, на востоке области +2+7°, днём +19+24°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

6-9 августа в Ловозерском районе Мурманской области и в Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.