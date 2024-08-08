По Мурманской области будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный слабый

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду нашего региона достаточно продолжительное время, будет медленно смещаться с районов Баренцева моря в Карское, тем не менее 8-9 августа влияние его на погоду Кольского полуострова сохранится.

В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 8 августа, будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +7+12°, местами +1+6°, днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

7-9 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.

7-9 августа в Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.