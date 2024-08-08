Более 60 мероприятий пройдут в Мурманской области ко Дню физкультурникаГубернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 08:00

По Мурманской области будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный слабый

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду нашего региона достаточно продолжительное время, будет медленно смещаться с районов Баренцева моря в Карское, тем не менее 8-9 августа влияние его на погоду Кольского полуострова сохранится.

В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 8 августа, будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +7+12°, местами +1+6°, днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

7-9 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.

7-9 августа в Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:15Здесь вопросы задаю я (6+)11:30Новости. Информационная программа. (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)2 из 3 родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу-PRO Валюту (16+)Доллар США снижается к большинству основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика