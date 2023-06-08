По Мурманской области будет облачная погода. Временами осадки. Ветер северный

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня наш регион будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются временами осадки, температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°.

9-10 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, 9 июня в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха составит ночью от 0 до +5°, 10 июня местами заморозки до -2°, днём воздух прогреется 9 июня до +4+9°, 10 июня, в основном, до +8+15°.

Сегодня, 8 июня, будет облачная погода. Временами осадки. Ветер северный, северо-западный слабый, днём на западе умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, днём +6+11°.