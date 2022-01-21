По Мурманской области будет облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле пониженного атмосферного давления: пройдёт снег. Местами ожидается порывистый ветер

Ночью 22 января погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле, температура воздуха понизится до -10-15° при прояснениях до -20-25°. Днём 22 января, начиная с западных районов области, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, обусловленное влиянием очередного глубокого обширного атлантического циклона, центр которого будет располагаться в Гренландском море.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -1-6°, местами до -11°. Гололедица.