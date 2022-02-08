По Мурманской области будет облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, с центрами в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13 -18°, днём -4-10°.

Сегодня, 8 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -5-10°. Гололедица.