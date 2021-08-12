По Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная, юго-восточная периферия циклона, смещающегося с прибрежных районов Норвегии в Баренцево море. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая, но уже с дождями погода.

Сегодня, 12 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

Предупреждение

В Печенгском, Кольском районах Мурманской области и в Мурманске сохранится IV региональный класс пожарной опасности.