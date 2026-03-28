По Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 марта Кольский полуостров по-прежнему будет находиться преимущественно под влиянием циклонической деятельности. Днём 28 марта, с приближением атмосферного фронта, местами усилится ветер, температура воздуха составит от 0 до +5°.

29-30 марта ожидаются временами осадки в виде дождя и мокрого снега, 29 марта местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью от -3 до +2°, 30 марта местами -4-9°, днём +1+6°. На дорогах гололедица, ночью местами сильная.

Сегодня, 28 марта, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер днём южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой мокрый снег. Ветер ночью западный умеренных, днём южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +1+3°. Гололедица, ночью и утром местами сильная.

29 марта по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный умеренный, местами умеренный. Местами мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Гололедица, ночью местами сильная.

29 марта в Мурманске - ветер южный ночью умеренный, днём временами сильный. Временами небольшой мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Местами гололедица.

30 марта по Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный. В отдельных районах мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, местами до -9°, днём +1+6°. Гололедица, ночью местами сильная.

30 марта в областном центре - ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +3+5°. Местами гололедица.