По Мурманской области будет облачно с прояснениями

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. 1 октября существенных изменений в погоде не ожидается.

2 октября по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +7+12°.

Сегодня, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°.