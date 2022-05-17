Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклона в Карском море и антициклона над Скандинавией. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря.

В период с 17 по 19 мая дневная температура воздуха в нашем регионе не превысит +4+9 градусов, а в ночные часы в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Сегодня, 17 мая, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.