Как сообщает Мурманское УГМС, 1 июня погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области днём 1 июня пройдёт небольшой дождь, в ночные часы местами возможны заморозки, днём преобладающая температура воздуха +15+21°.

2 июня ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 1 июня, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +17+22°.