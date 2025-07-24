По Мурманской области днём местами ожидается небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 июля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +18+23°, на востоке области до +13+18°.

25-26 июля прогнозируется смещение циклонов с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+26°, на северо-западе области +18+23°.

Сегодня, 24 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днём местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°, на востоке области +13+18°.

25 июля - ветер южный, на севере области северо-восточный умеренный. Местами дождь, днём в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°.

26 июля - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, на северо-западе области +18+23°.