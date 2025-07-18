По Мурманской области днём на юго-западе области воздух прогреется местами до +30+32

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области в этот период в отдельных районах возможен небольшой дождь, днём воздух прогреется до +22+27°, на юго-западе области местами до +30+32°.

Сегодня, 18 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью была+10+15°, но востоке области +5+10°, днём +23+28°, в отдельных районах +30+32°.

19 июля - ветер северный, северо-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, на севере области +17+22°, на юго-западе области +30+32°.

20 июля - ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +22+27°, на юго-западе области +30+32°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

18 июля в Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

18 июля в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности.