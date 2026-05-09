По Мурманской области днём на западе ожидается небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие сутки, 9 мая, Мурманская область будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, а днём – восточной периферии циклона в Норвежском море, поэтому небольшой дождь ожидается днём местами на западе нашего региона. Днём воздух прогреется до +7+12°.

10-11 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +8+14°.

Сегодня, 9 мая, по Мурманской области ожидается облачность переменная, днём местами небольшой дождь. Ветер днём южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +7+12º.

Сегодня в Мурманске - облачность переменная. Без существенных осадков, вечером 9 мая небольшой дождь. Ветер днём южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +8+10°.

10 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью на западе области +1+6°, на востоке от +2 до -3°, днём +9+14°. 11 мая - ветер юго-восточный умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.

10 мая в областном центре ожидается ветер южный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +11+13°. 11 мая - ветер юго-восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +11+13°.