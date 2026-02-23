По Мурманской области днём ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической депрессии, смещающейся с побережья Норвегии на районы Скандинавии и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер.

24 февраля ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 23 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°, местами -12-17°. Гололедица.

24 февраля - ветер северный умеренный. Снег. В отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -6-11°, местами до -18°. Гололедица.