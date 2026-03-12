По Мурманской области днём ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, днём в западных районах возможно повышение температуры воздуха до положительных значений.

Сегодня, 12 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег. Местами туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём от -2 до +3°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днём небольшой снег. Утром изморозь, дымка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +2°. Гололедица.

13 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

13 марта в Мурманске - ветер южный, юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Ночью небольшой, днём умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью около 0°, днём +1+3°. Гололедица.

14 марта по нашему региону будет ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

14 марта в Мурманске - ветер южный, юго-западный сильный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха +1+3° в течение суток. Гололедица.