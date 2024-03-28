По Мурманской области днём ожидается снег, местами сильный. Ветер южный умеренный, днём местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. 28 марта ночью по Мурманской области сохранится морозная погода, днём, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается порывистый ветер, снег, повышение температуры воздуха до -4 +1°.

29 марта ночью сохранится влияние циклона, днём местами пройдёт небольшой снег, ветер ослабеет, воздух прогреется до -3 +2°.

30 марта по Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём -1-6°.

Сегодня, 28 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днём снег, местами сильный. Ветер южный умеренный, днём местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях до -20°, днём от -4 до +1°. Гололедица.