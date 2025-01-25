По Мурманской области днём ожидается снег, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 25 января наш регион находился в малоградиентном барическом поле: местами прошёл небольшой снег, температура воздуха понизилась до -15-20°, при прояснениях до -23-28°. Днём 25 января ожидается влияние северо-восточной периферии циклона в Норвежском море: пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха повысится, в основном, до -1-8°.

26 января ожидается смещение атмосферного фронта через Кольский полуостров: пройдёт снег, днём с мокрым снегом, температура воздуха в дневные часы повысится до +2-3°, на дорогах гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.

27 января ожидается местами небольшой снег, понижение температуры воздуха до -2-7° местами -8-13°.

Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днём снег, в отдельных районах сильный. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, местами -23-28°, днём -2-8°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

24 января в период 17-21 час на юге побережья Норвегии отмечался юго-западный, западный ветер 30-35 м/с, опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 18-22 часов 25 января.