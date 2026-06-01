По Мурманской области днём ожидается тёплая с кратковременными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе окажет влияние антициклон с центром в Баренцевом море. 1 июня он сместится на район о. Новая Земля, ветер сменит направление на юго-восточное, днём к западным районам области подойдёт атмосферный фронт, поэтому, несмотря на низкую температура воздуха в ночные часы, днём ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 12 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха днём +8+15°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха днём +10+12°.

2 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1 +6°, местами заморозки до -2°, днём +10+15°. 3 июня - ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +14+19°.

2 июня в Мурманске ожидается ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +11+13°. 3 июня - ветер восточный 4-9 м/с. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +14+16°.