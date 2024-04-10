По Мурманской области днём ожидается ветер юго-восточный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Северного моря на север Скандинавии. По Мурманской области, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём +2+7°.

Сегодня, 10 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами снег, днём мокрый снег, дождь. Ветер ночью южный умеренный, днём юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем 2+7°. Ночью местами гололедица.