Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 08:00
По Мурманской области днём ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. 29 марта ночью сохранится влияние циклона, днём местами пройдёт небольшой снег, ветер ослабеет, воздух прогреется до -3 +2°.
30 марта по Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём -1-6°.
Сегодня, 29 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, на востоке области сильный снег. Днём местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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