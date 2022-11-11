По Мурманской области днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия североатлантического циклона. В этот период ожидается преимущественно облачная с осадками погода, преобладающая температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

12 ноября над районами Мурманской области выделится самостоятельный циклон, под влиянием которого в нашем регионе сохранится тёплая с осадками погода.

Сегодня, 11 ноября, будет облачная ночью с прояснениями погода. Небольшие, днём местами умеренные осадки в виде мокрого снега, на юге области сильные. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. Гололедица.