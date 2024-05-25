По Мурманской области днём в отдельных районах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 мая погоду нашего региона будет определять южная периферия активного циклона, смещающегося с Баренцева моря в Карское море: ожидается местами дождь, днём с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +4+9°, на юго-западе области до +14°.

26-27 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона, смещающегося с севера Скандинавии на Карелию и далее на Вологодскую область. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, 26 мая температура воздуха составит ночью от +3 до -2°°, днём +11+16°, на юго-западе области до +21°.

27 мая ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 25 мая, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°, на юго-западе области до +14°.