По Мурманской области днём воздух прогреется до +11+16°

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 июня погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём воздух прогреется до +11+16°.

2 и 3 июня антициклон распространит своё влияние на северную часть Европы. В нашем регионе существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +5 до +13°, днём +20+25°, 2 июня на востоке области +15+20°.

Сегодня, 1 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +11+16°.