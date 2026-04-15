По Мурманской области до конца текущей недели характер погоды существенно не изменится

Как сообщает Мурманское УГМС, с конца прошлой недели над Кольским полуостровом располагается обширная область повышенного атмосферного давления. 10-12 апреля, как и предполагалось, во многих населённых пунктах региона были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха этих дней, среди них: Мурманск, Никель, Ковдор, Кандалакша, Зареченск, Ловозеро, Мончегорск и Апатиты. Самая высокая максимальная температура была отмечена 12 апреля на ГМС Зареченск +14,8°С, что на 3,5°С превысило предыдущий рекорд. В целом день 12 апреля 2026 года стал самым тёплым за весь период наблюдений.

До конца текущей недели характер погоды существенно не изменится, лишь 16 апреля, в связи с формированием области пониженного атмосферного давления над Баренцевым морем, по северу области возможен небольшой дождь. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы апреля на 3-5°С. Возможны новые температурные рекорды.

Такие среднесуточные значения температуры воздуха соответствуют показателям середины мая.

Сегодня, 15 апреля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха днем +9+14°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +11+13°.

16 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный слабый, днём местами умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, местами до -8°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица.

16 апреля в областном центре - ветер юго-западный слабый, днём временами умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +9+11°.

На реках Мурманской области наблюдается медленное развитие весенних процессов.

На большинстве водных объектов отмечается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, на р. Умба — чисто, на горных реках и порожистых участках ледостав с полыньями, остаточные забереги.

Толщина льда 10 апреля на реках, озерах и водохранилищах была равна 13-70 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 4-100 см.

Выход на лед опасен!