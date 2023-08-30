По Мурманской области характер погоды будет неустойчив

Как сообщает Мурманское УГМС, в последние дни лета Кольский полуостров находится под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой. В это время характер погоды в нашем регионе будет неустойчив. Если 30 августа – сухая и тёплая, днём воздух прогреется до +14+19 градусов, то 31 августа вновь дожди и немного похолодает.

Сегодня, 30 августа, облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

30-31 августа в Терском районе, на востоке Ловозерского, на юге Печенгского и Кольского районов, в городах Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.