По Мурманской области характер погоды будет постепенно смягчаться

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 ноября антициклон, который определял погоду Мурманской области в течение последних двух недель, будет медленно отступает в восточном направлении, но влияние его на наш регион ещё сохранится. В то же время начнёт усиливаться влияние восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над северной Атлантикой. Поэтому в период с 26 по 28 ноября характер погоды на Кольском полуострове будет постепенно смягчаться. Преобладающая температура воздуха по области составит от -3 до -9 градусов, при прояснениях -12-17 градусов. Существенных осадков по-прежнему не ожидается.

Сегодня, 26 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, днём -3-8°, при прояснениях до -13°. Гололедица.