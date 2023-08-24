По Мурманской области характер погоды не претерпит существенных изменений

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, располагавшийся над районами Северного Ледовитого океана, сместился на запад Баренцева моря и по-прежнему будет влиять на погоду нашего края в совокупности с высоким циклоном на севере Ямало-Ненецкого автономного округа.

В период 24-26 августа характер погоды на Кольском полуострове не претерпит существенных изменений. Сохранятся преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северных румбов. Температура воздуха в ночные часы составит +2+8°, в дневные от +11° на севере области до +16+18° на юге.

Сегодня, 24 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +12+17°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

24 и 25 августа в Терском районе и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.