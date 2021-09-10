Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостровнаходится под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях, а также воздушных масс, поступающих с приарктических регионов. В этот период по Мурманской области характер погоды существенно не изменится.

Сегодня, 10 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в отдельных районах заморозки до -2°, днём +7+12°.