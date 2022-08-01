По Мурманской области интенсивность дождей постепенно уменьшится

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области на Белое море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, в отдельных районах сильный, местами сильный порывистый ветер.

1 августа циклон заполнится, интенсивность дождей постепенно уменьшится.

Сегодня, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +16+21°.