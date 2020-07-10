По Мурманской области местами дожди, грозы

Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.

Виктор

Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы