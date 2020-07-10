Мурманская область. Арктика (16+)10.07.20 07:00
По Мурманской области местами дожди, грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы.
Сегодня, 10 июля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Местами дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°, на севере +11+16°.
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Последние комментарии
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
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