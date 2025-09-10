Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 08:00

По Мурманской области местами небольшой дождь, ночью туман

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-западная периферия антициклона, центр которого расположен над Вологодской областью. Местами пройдут небольшие дожди, днём воздух прогреется до +15+20°.

11 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В дневные часы температура воздуха составит +17+22°.

Сегодня, 10 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём +15+20°.

11 сентября - ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью в отдельных районах небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8+13°, местами от 0 до +5°, днём +17+22°.

12 сентября - ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7+12°, местами +2+7°, днём +17+22°.

Предупреждение

10-12 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

10-12 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается летне-осенняя межень.

9 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 5-39 см. Уровни воды выше уровней прошлого года на 8-54 см, на р. Шовна – ниже на 29 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 10-15°C, на горных реках 6,8-7,5°C.

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
