По Мурманской области местами ожидается дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления, лишь на севере региона ожидается влияние атмосферных фронтов, связанных с циклоном, смещающимся по северу Баренцева моря. В этот период на севере Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°, 12 июля на севере региона +16+21°.

14 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по южной части Баренцева моря: по Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, местами дождь, температура воздуха в дневные составит +13+18°, на юге области до +23°.

Сегодня, 11 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный, днём на севере области северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, в отдельных районах +17°, днём +21+26°, на севере +16+21°.

13 июля - ветер юго-западный, западный слабый. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +8+14°, днём +21+27°.