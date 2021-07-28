По Мурманской области местами ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. 28 июля по Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +12+17°, местами до +22°.

29 июля ожидается северо-восточный ветер, дождь на большей части территории, преобладающая температура воздуха в дневные часы +11+17°.

Сегодня, 28 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +11+16°, местами до +21°.

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27 июля уровни воды на большинстве рек нашего региона был выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1-30 см, на реке Умба - выше на 45 см.

27 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 9-15°, на горных реках 5-6°. Температура воды ниже прошлогодней на этот день на 1-10°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 27 июля в 8 часов мск была равна +12°.