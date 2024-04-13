По Мурманской области местами ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 апреля погоду Кольского полуострова будет определять восточная часть обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское, Гренландское моря и Скандинавию.

По Мурманской области ожидаются временами осадки, днём 13 апреля местами порывистый ветер. Ночью 13 апреля в нашем регионе ожидается морозная погода, днём температура воздуха составит от -1 до +4°.

14 апреля ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха в дневные часы до +1+6°.

15 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии циклона с центром на юге Архангельской области: ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, временами мокрый снег, снег, местами сильный порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 13 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами снег, днём осадки. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -7-12°, днём от -1 до +4°. Ночью и утром гололедица, местами сильная.