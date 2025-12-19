По Мурманской области местами ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 декабря в нашем регионе ожидается активизация циклонической деятельности в прибрежной части Норвежского моря и над Скандинавией. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, 19 декабря местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 19 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха днём от -4 до +1°. Гололедица.

20 декабря - ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток, ночью при прояснениях -10°.

21 декабря - ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток.