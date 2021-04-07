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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 08:00

По Мурманской области местами ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром на юго-западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3°, днем +1+6°.

8 апреля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -1-6°, днём воздух прогреется до +1+6°.

Сегодня, 7 апреля, будет облачная погода. Местами мокрый снег. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

4 апреля на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 21-24 часов 7 апреля.

6 апреля в период 5-9 часов на западе Баренцева моря и севере побережья Норвегии фиксировался сильный северо-восточный ветер - 30-32 м/с, высота волны достигала 8-9 метров. Сохранится до 0-3 часов 7 апреля.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется ледостав, на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги. По данным cнегосъёмки на 5 апреля на востоке и крайнем севере области снегонакопление продолжается, на остальной территории снегозапасы от максимальных за зиму уменьшились на 5-30%.

Водность большинства рек Мурманской области составляет 120-150% нормы.

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