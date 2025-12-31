По Мурманской области местами ожидается снег, температура воздуха при прояснениях опустится до -21-26°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря погоду нашего региона будет определять юго-западная периферия заполняющегося циклона в Баренцевом море: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -11-16°, при прояснениях -21-26°.

1-4 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле, за исключением 2 января, когда возможно влияние циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха составит -13-18°при прояснениях -20-25°, 3-4 января в центральных районах местами до -26-32°.

Сегодня, 31 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -21-26°. Гололедица.

1 января - ветер западный, юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток.

2 января - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озер и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках - забереги.

Толщина льда на 25 декабря на реках, озерах и водохранилищах составляет 18-37 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 16-37 см.