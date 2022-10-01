По Мурманской области местами ожидаются небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, по периферии которого на Кольский полуостров пришли осадки в виде снега и мокрого снега, в течение ближайших суток будет смещаться в северном направлении на Мурманскую область. Поэтому 1 октября ожидается холодная с осадками погода.

В дальнейшем, 2-3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. В этот период осадки будут носить локальный характер, температура воздуха в ночные часы составит от +3 до -3 градусов, в дневные от +3 до +8 градусов.

Сегодня, 1 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго- восточный, восточный, днём на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +2+7°.

* * *

На территории Мурманской области продолжается понижение водности, уровни воды понижаются на 1-3 см в сутки. 30 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних для этого периода на 1-30 см, на р.Чаваньга - ниже на 3 см.

Температура воды равна: на реках 3,0-9,0°, на горных реках около 3°, на озёрах и водохранилищах – 5,0-10,0°.