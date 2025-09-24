На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
По Мурманской области местами ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 сентября 2025 года Мурманская область оказалась во власти мощного циклонического вихря. Уже 22 сентября по территории области, начиная с южных районов, отмечался сильный дождь. По мере смещения циклона, в дополнение к сильным осадкам в ночь с 22 на 23 сентября северо-западный ветер усиливался в порывах до 20-23 м/с.

За сутки 22 сентября и прошедшую ночь 23 сентября по Мурманской области, преимущественно в северной части, выпало значительное количество осадков 22-50 мм. В сравнении с климатической нормой это составило от 35% в районе н.п. Туманный до 91% в районе н.п. Ура-Губа. Больше 60% положенного по климату месячного количества осадков пришлось на следующие населённые пункты области: н.п. Верхнетуломский 70%, г. Полярный 67%, г. Апатиты – 63%, н.п. Никель – 61%. В Мурманске количество выпавших осадков составило 44 мм, или 79% сентябрьской нормы.

На юге области основные осадки прошли 22 сентября. Самое большое количество зафиксировано в районе н.п. Зареченск - 31 мм, или 51% климатической нормы и г. Кандалакша 28 мм, или 52% нормы.

Циклон продолжает определять погоду региона и в течение дня 23 сентября: обильные осадки по Мурманской области продолжились, местами фиксировался сильный порывистый ветер.

24 сентября циклон переместится на север Архангельской области: интенсивность осадков уменьшится, ветер постепенно ослабеет, днём воздух прогреется до +5+10°.

25 сентября очередной, но менее активный циклон сместится с Гренландского моря в Баренцево море: по Мурманской области местами пройдёт дождь, днём температура воздуха составит +6+11°. 

Сегодня, 24 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, западный сильный, днём умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +5+10°С.

25 сентября - ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.

26 сентября - ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°.

На водных объектах Мурманской области наблюдается формирование дождевых паводков различной интенсивности.

23 сентября уровни воды на большинстве рек были выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 12-62 см. Уровни воды выше уровней прошлого года на 15-64 см.

23 сентября температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 5,0-12,0°C.

