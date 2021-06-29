По Мурманской области местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +16+21°.

30 июня по Мурманской области ожидается смещение атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению, адвекция холодной воздушной массы с Баренцева моря: днём температура воздуха составит от +12 до +17°.

1 июля ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт небольшой дождь и воздух прогреется до +18+23°.

Сегодня, 29 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +16+21°.