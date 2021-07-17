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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.21 08:00

По Мурманской области местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июля погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +18+23°.

18 и 19 июля ожидается смещение активного циклона с Ботнического залива через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь, наиболее интенсивный днём 18 июля и ночью 19 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 18 июля +18+23°, 19 июля +13+18°.

Сегодня, 17 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°. 

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Водность рек нашего региона существенно не меняется, изменение уровней воды за сутки составляет ±5 см. 16 июля уровни воды на большинстве рек были выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-30 см (на р. Умба - выше на 70 см) и ниже прошлогодних уровней на 10-35 см.

16 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 13,0-22,0°, на горных реках 6-9°. Температура воды выше прошлогодней на этот день на 1-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 16 июля в 8 часов была равна +20°.

 

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