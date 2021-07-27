Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 08:00
По Мурманской области местами пройдёт дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. 27 и 28 июля по Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +12+17°, местами до +22°.
29 июля ожидается северо-восточный ветер, дождь на большей части территории, преобладающая температура воздуха в дневные часы +11+17°.
Сегодня, 27 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9°, днём +12+17°, местами до +22°.
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