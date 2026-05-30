По Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +8+13

Как сообщает Мурманское УГМС, обильные осадки и низкая температура воздуха, наблюдавшиеся по Мурманской области 27-29 мая, были связаны с активной циклонической деятельностью над Архангельской областью, прохождением атмосферных фронтов через наш регион и адвекцией холодной воздушной массы с Баренцева моря. В ближайшие ожидается смена синоптических процессов.

30 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +8+13°, в отдельных районах до +14+19°.

31 мая ожидается влияние антициклона с центром в Баренцевом море: по Мурманской области будет преобладать северо-восточный ветер, температура воздуха днём составит +7+12°.

1 июня антициклон сместится на район о. Новая Земля, ветер сменит направление на юго-восточное, днём к западным районам области подойдёт атмосферный фронт, поэтому, несмотря на низкую температура воздуха в ночные часы, днём ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 30 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый переменный, днём северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём +8+13°, в отдельных районах +14+19°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер днём северный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

31 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +7+12°. 1 июня - ветер восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в отдельных районах заморозки до -1°, днём +8+13°.

31 мая в областном центре ожидается ветер северо-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +8+10°. 1 июня - ветер восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+4°, днём +9+11°.