По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный 27 июня

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области, с поворотом ветра к южным румбам и адвекцией тёплой воздушной массы, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный 27 июня.

Сегодня, 26 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на западе области умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.

27 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный слабый, местами умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +15+20°. 28 июня - ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Дождь, днём местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.

27 июня в областном центре ожидается ветер южный умеренный. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +15+17°. 28 июня - ветер северо-западный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +7+9°, днём +13+15°.