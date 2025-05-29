Как сообщает Мурманское УГМС, 29-31 мая Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, периодически смещающихся через территорию нашего региона. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный ночью 30 мая.

30 мая - ветер восточный, северо-восточный слабый. Ночью и утром дождь, местами сильный. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.

31 мая - ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.

Сегодня, 29 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.

Предупреждение о гидрологическом опасном явлении

Отмечается медленный рост уровня воды на реке Кола, в ближайшие два дня ожидаются колебания уровня в пределах прогнозных значений 340-380 см над «0» графика поста. В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая, возможен повторный рост уровней воды на реке Кола с достижением отметок опасного гидрологического явления. Штормовое предупреждение №35 от 27 мая продлевается до 31 мая.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

28-29 мая в Печенгском районе и на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.