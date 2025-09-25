По Мурманской области местами пройдёт дождь, в отдельных районах усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, который определяет погоду Мурманской области с 22 сентября, продолжает пополнять копилку с осадками. За период 22-23 сентября и ночь 24 сентября в районе г. Апатиты выпало наибольшее количество осадков – 70 мм или две месячные нормы. Только за сутки 23 сентября количество осадков составило 53 мм.

По вине циклона рубеж в 100% сентябрьской нормы перешагнули н.п. Ура-Губа – 145%, за 23 сентября 52 мм; Мурманск -125%, за 23 сентября 36 мм; н.п. Полярный 104% - за ту же дату 34 мм.

В ближайшие дни, 25 и 26 сентября, ожидается влияние очередного, но менее активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море: по Мурманской области местами пройдёт дождь, 25 сентября в отдельных районах усилится ветер, днём преобладающая температура воздуха составит +6+12°.

Сегодня, 25 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

26 сентября - ветер северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.

27 сентября - ветер северо-западный, западный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +7+12°.