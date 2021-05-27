По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 мая ночью Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе, а днём ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +8+13°.

28 и 29 мая циклон продолжит смещаться в восточном направлении: в нашем регионе ожидается порывистый северо-западный ветер, местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3°, днём +4+9°.

Сегодня, 27 мая, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный, на северо-западе области местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +8+13°.