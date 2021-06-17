Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июня погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона в Баренцевом море. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +13+18°.

18 и 19 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Северного моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 19 июня, преобладающая температура воздуха ночью +6+12°, днём +13+19°.

Сегодня, 17 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юго-западе области умеренный дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +13+18°.

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Из-за прошедших дождей уровни воды на большинстве рек нашего региона повысились за прошедшие сутки на 1- 23 см , на реках юго-востока области продолжается понижение уровней - за прошедшие сутки уровни понизились на 1- 7 см .

Температура воды на реках составляет от 11,0° до 17,0°, на горных реках - 3,0-4,0°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 16 июня в 8часов мск была +14,0°.

На озёрах и водохранилищах температура воды составляет от 7,5° до 14,0°, на Серебрянском водохранилище - 4,2°.