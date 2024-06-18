По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь,

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июня погоду нашего региона будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +20+25°.

19-20 июня ожидается смещение на Кольский полуостров активного южного циклона. По Мурманской области пройдут дожди, наиболее интенсивные 19 июня, ветер повернёт к северо-восточному направлению, температура воздуха понизится. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 19 июня +10+16°, 20 июня +14+19°, на севере области +9+14°.

Сегодня, 18 июня, будет облачность переменная. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+15°, днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

18 июня в Кольском районе и на юге Печенгского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.